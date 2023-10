Don Santiago Blanquett viene da lontano

Il primo ottobre la comunità della “Parrocchia Santissimo Salvatore” di Bracciano ha accolto il nuovo sacerdote, che il vescovo diocesano Marco Salvi ha assegnato alla nostra Chiesa locale.

La celebrazione è stata solenne, col contributo prezioso del Coro Parrocchiale, ed ha visto la presenza di Sua Ecc. mons. Franco Beneducci vescovo ausiliario di Napoli, don Piero Rongoni, don Giacomo Alexander, don José Chuchicondo Hilacondo, don Francesco Botta, don Jozel Rajcak, don Orazio Rossi, don Fernando Cruz e il diacono Antonio Buonanno.

Molti sono stati i fedeli presenti e tutti entusiasti hanno seguito la celebrazione con gioia e partecipazione.

Il giovane sacerdote, che si chiama don Santiago Blanquett, viene dalla Colombia, parla bene l’italiano e ha mostrato grandi doti di umanità e di servizio, rivelandosi capace di polarizzare, nel breve tempo di una serata, significativi e positivi consensi.

Di lui ha parlato Sua Ecc. Beneducci, quando al tempo del seminario, da rettore, lo ha potuto seguire per cinque anni e apprezzare la spiritualità e la sua gioia di essere alla sequela di Cristo.

Il parroco don Fernando Cruz nella omelia ha dato del giovane sacerdote i tratti salienti, sottolineando le varie tappe del percorso sacerdotale che sono le risposte alla chiamata del Signore.

Al termine della Messa i fedeli presenti si sono ritrovati nel salone del teatro per lo scambio dei ringraziamenti e dei saluti.

Personalmente apprezzo la comunità in festa per l’arrivo del giovane sacerdote perché ritengo che la sua missione sul territorio, in aggiunta ai tanti volontari che operano nel sociale, possa aiutare a frenare l’indifferenza sempre più dilagante di molti, per dare un sussulto di buona speranza a quanti sono alla ricerca del vero senso della vita.

Il giornale L’AGONE, che opera sul territorio da oltre trent’anni e da sempre schierato a difesa dei sani umani principi, Le dà il benvenuto e Le augura una santa e proficua Missione.

Auguri don Santiago!

Franco Marzo

Redattore L’agone