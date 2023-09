XV municipio, al via “Calvino itinerante”

Conferenza stampa di presentazione il 6 ottobre alle 11, Sala Studio Euclide – Via Flaminia 834

“Prende il via il prossimo 6 ottobre “Calvino Itinerante” la rassegna culturale itinerante di Roma Nord dedicata ad Italo Calvino per il centenario dalla sua nascita. Tre mesi di eventi con spettacoli, convegni, letture, incontri, proiezioni, presentazioni e una mostra dedicata allo scrittore in programma su tutto il nostro territorio, dai quartieri più centrali alle periferie.

Organizzata dal Municipio XV, con la collaborazione di Biblioteche di Roma e il prezioso supporto di numerose associazioni e realtà del territorio, tra cui l’Associazione Il Rinoceronte, CRT Scenamadre, PuntoCritico, Teatro dell’Ascolto, Officina Pasolini, Istituto storico della Resistenza di Imperia e Anpi – Martiri de La Storta, la manifestazione sarà presentata alla stampa il prossimo 6 ottobre alle 11.00 presso la Sala Studio Euclide di Via Flaminia 834.

Sempre il 6 ottobre, questa volta alle 16.00, alla Sala Studio Euclide, il primo appuntamento con la presentazione del volume “Italo Calvino. Il Partigiano Santiago”. Sabato 7 ottobre invece al Teatro Le Sedie di Labaro, Via Veientana Vetere 51, a partire dalle 18 “La Maratona Calvino – Mondi reali e mondi possibili”.

Come anche dichiarato dall’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor “Nel 2023 Roma ricorda Italo Calvino nel centenario della nascita con una serie di iniziative diffuse nei quartieri. Il calendario di incontri nelle Biblioteche romane di “Alfabeto Calvino” promuove l’opera del grande scrittore, che è stato anche protagonista della vita intellettuale e politica del Novecento. A questa si aggiungono le iniziative ideate e organizzate con il Teatro di Roma, la Sovrintendenza Capitolina, l’Azienda Speciale Palaexpò e con i Municipi, che da ottobre e fino a febbraio 2024 animeranno la scena culturale cittadina. La proposta del XV, per cui ringrazio il Presidente Torquati e l’Assessora Marchisio, arricchisce il programma di eventi sul territorio e sarà per tanti l’occasione per conoscere, amare o riscoprire l’opera di Italo Calvino”.

Il “Calvino Itinerante” è una rassegna due volte itinerante: un viaggio nel percorso artistico così diversificato dello scrittore e all’interno di un territorio così eterogeneo come quello del nostro municipio. Davvero grazie ad Andrea Pergolari che con noi ha curato l’iniziativa e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione”.

Tutti gli appuntamenti dal 6 ottobre al 22 dicembre saranno presentati in conferenza stampa.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio