Giornata Mondiale del Turismo, Rocca: “Continueremo a promuovere la nostra bellezza”

«In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, quest’anno dedicata agli “investimenti verdi”, vale a dire ad un turismo che punti sempre di più sulla sostenibilità ambientale, desidero ribadire la centralità di un comparto decisivo per l’economia e per il futuro della nostra Regione.

Infatti, se il Pil del Lazio cresce sopra la media nazionale, lo deve in gran parte a un settore, quello turistico, che ha recuperato i livelli pre-Covid.

Abbiamo registrato un + 45,88% di visitatori nelle cinque province del Lazio, a dimostrazione che Roma è contornata da altrettanta bellezza che merita di essere conosciuta, promossa e protetta dalla Regione.

Il turismo, infatti, rappresenta un importante valore sociale, culturale, politico ed economico per il nostro territorio. Lo stiamo valorizzando con ogni mezzo a nostra disposizione: su mia iniziativa abbiamo stanziato, in Giunta, 600.000 euro per iniziative di promozione turistica e culturale fino alla fine del 2023.