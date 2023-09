Traffico impazzito a Roma nord per una tubatura rotta

Roma nord ancora deve sopportare problemi di circolazione. Prima i treni ora, per coloro in particolare che costretti dai problemi legati alla linea ferroviaria FL3 la Roma-Viterbo, che si sono trovati ad affrontare un nuovo ostacolo. Infatti, la zona ieri mattina è andata totalmente nel caos a causa di una rottura di una tubatura che ha portato all’allagamento e conseguentemente la chiusura di via Vilfredo Pareto. Si tratta di una via che unisce via Cassia con via Flaminia connettendo i quadranti di Cortina d’Ampezzo, Camilluccia, Vigna Clara e Corso Francia. In seguito al guasto sulla tubatura la strada è stata chiusa nel tratto compreso tra via Cassia e via Giovanni Fabbroni.

Già prima delle otto di ieri mattina, tanto per alleggerire la situazione già resa abbastanza pesante dai treni, l’acqua ha invaso la carreggiata costringendo gli automobilisti a procedere a passo d’uomo. Viabilità in tilt in tutta la zona.

L’allagamento, dove comunque fino alla chiusura con transenna le macchine hanno continuato a circolare in una pozza d’acqua, ha causato forti ripercussivi nell’ora di punta, generando lunghissime code sulla Cassia Antica dove le auto hanno circolato a passo d’uomo. Un punto cruciale e particolare che ha creato alla viabilità uno stato di piena emergenza. IN pratica, il danno consiste in un guasto di portata enorme, per questo è stato necessario chiudere la strada e per poter riparare la perdita e ripristinare il manto stradale via Pareto resterà chiusa almeno fino a sabato.

Claudia Reale

Redattrice L’agone