La pulizia del mondo comincia da Canale Monterano

Una calda giornata di settembre ha fatto da premessa a questa iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale e dal locale Circolo Legambiente “Al Biacco”, finalizzata alla pulizia di alcune zone del territorio comunale prese di mira da incivili che le avevano trasformate in piccole discariche abusive.

Con la preziosa collaborazione della Protezione Civile Comunale, degli operatori ecologici della Servizi industriali, dell’Università Agraria e della Riserva Naturale Regionale Monterano, a cui si sono uniti volontari e associazioni locali, in tanti si sono messi a disposizione per passare una bellissima mattinata all’insegna della comunione d’intenti. Graditissimo anche l’intervento del Presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi e Maria Domenica Boiano, Direttrice Legambiente Lazio.

“Puliamo il mondo è stato il battesimo del circolo Legambiente ‘Al Biacco’ – commentano Francesca Crostarosa (presidente Circolo Legambiente Al Biacco) e Gaetana Perna (vicepresidente del Circolo) – grazie di cuore alla comunità di Canale e Montevirginio per la mattina di oggi. Abbiamo visto tanta energia e ci auguriamo e ci proponiamo di condurla insieme per realizzare progetti con la comunità che oggi ci ha accolto e dimostrato una preziosa e rara sensibilità ai temi ambientali e sociali.”

“Bella giornata quella organizzata con il Circolo ‘Al Biacco’ di Legambiente – conclude Fabrizio Lavini, Vice Sindaco di Canale con delega al ciclo dei Rifiuti – sono molto contento della partecipazione delle associazioni canalesi o dei cittadini che, semplicemente, amano il loro paese. Con queste forze siamo andati a bonificare qualche piccolo pezzo di territorio, ma la cosa più bella è stata vedere l’unione di tante persone che hanno lavorato per la salvaguardia del nostro bellissimo paese. In ultimo vorrei ringraziare i volontari della nostra Protezione Civile e i nostri operatori ecologici, che pur vivendo in questo momento tante difficoltà, sono stati al mio fianco e al fianco della nostra Amministrazione nel realizzare l’iniziativa”.

Il risultato ottenuto é evidenziato dalle foto di questo post, ma il risultato che vorremmo ottenere é di sensibilizzare tutta la nostra Comunità ad un sempre maggiore rispetto del nostro territorio.

Tutti noi possiamo fare ancora di più e meglio per l’ambiente.