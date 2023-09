Anche Oriolo Romano aderisce al “GAL Etruria Meridionale”

Il Comune di Oriolo Romano ha attivato la procedura per aderire al Gruppo di Azione Locale “GAL Etruria Meridionale” e invita tutti gli interessati all’incontro che si terrà domani, 22 settembre, alle 17 presso la sala polivalente del centro sociale. Si tratta di un incontro di animazione propedeutico per la presentazione della strategia che dovrà essere presentata a Regione.

Che cos’è un GAL: Gruppo d’Azione Locale, è uno strumento promosso dall’Unione Europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità.

“Lo sviluppo locale partecipativo per confrontarsi sugli obiettivi individuati per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile del territorio” è il focus di questo primo incontro, aperto alla Comunità per presentare e rappresentare un’importante proposta di partenariato pubblico-privato.