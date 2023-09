XV municipio, il verde per la sensibilizzazione delle malattie mitocondriali

“Per il secondo anno consecutivo il Municipio XV accende i riflettori sulla settimana dedicata alla sensibilizzazione delle malattie mitocondriali e si tinge di verde.

Al fianco di “Mitocon – Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali Odv”, per celebrare la World Mitochondrial Disease Week, che quest’anno si svolge dal 18 al 24 settembre, Roma Nord aderisce al Light Up for Mito, l’evento finale che nella serata di sabato 23 settembre vedrà illuminarsi di verde centinaia di monumenti e palazzi in tutto il mondo, compresi la Torretta Valadier di Ponte Milvio e la facciata del Municipio XV.

Le malattie mitocondriali sono patologie genetiche rare causate dal malfunzionamento dei mitocondri che presenti in tutti i tessuti, possono interessare qualunque organo. Tra queste malattie, quella più diffusa è la neuropatia ottica ereditaria di Leber o malattia di LHON, che causa gravi danni al campo visivo. Promossa dalla federazione delle Associazioni di famiglie e pazienti affetti, insieme alla comunità scientifica, la World Mitochondrial Disease Week promuove lo studio e la sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali con lo scopo di migliorare le condizioni di vita di chi ne è affetto e trovare una cura definitiva.

E’ per questo che il nostro Municipio tiene alta l’attenzione su tematiche urgenti e sempre attuali come quelle delle patologie rare. Prendersi cura dei nostri cittadini significa anche e soprattutto occuparsi di chi, affetto da malattie rare, nella quotidianità potrebbe risentire di gravi disagi. Solo in questo modo possiamo supportare questi pazienti migliorando i servizi a loro dedicati.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Sanità del Municipio XV, Agnese Rollo.