Su Rai Gulp arriva “Il Mondo di Karma”

Arriva in prima visione su Rai Gulp la serie animata di grande successo “Il Mondo di Karma”. L’opera, nata da un’idea del pluripremiato rapper, attore, produttore, impresario e filantropo Chris Ludacris Bridges, prenderà il via mercoledì 27 settembre, alle ore 20.15 sul Canale 42 e su RaiPlay. Inoltre, su RaiPlay a partire da venerdì 22 settembre saranno disponibili alcuni contenuti esclusivi, come le presentazioni dei singoli personaggi e 10 video musicali.

Per la creazione di questa serie Laudacris si è ispirato alla sua primogenita, Karma, e ha voluto raccontare come la musica nell’adolescenza possa aiutare i ragazzi a restare in contatto con loro stessi e a non lasciarsi mai abbattere dalle difficoltà, piccole e grandi, che si devono affrontare nelle sfide di ogni giorno.

ll Mondo di Karma è la storia di Karma Grant, una ragazzina di 10 anni, che arriva alla scuola media piena di energia e aspettative, aspirante musicista rapper con un grande talento e un cuore d’oro. Tutto quello che sente e vive lo racconta con la musica per provare a capire meglio se stessa e gli altri e provare a cambiare le cose quando non funzionano come le piacerebbe. Intelligente, forte e profondamente empatica, Karma mette la sua anima nei suoi testi e trasforma i suoi sentimenti in rime brillanti con passione, coraggio e il grande umorismo che la caratterizza. Sempre con il sorriso, convinta che la gentilezza e la bontà verso il prossimo sia la strada giusta per un mondo migliore e per affrontare al meglio la vita.

In questa serie, vedremo Karma usare la voce per aiutare la sua famiglia, gli amici e la comunità e, contemporaneamente, iniziare a comprendere l’incredibile forza che le sue parole possono avere. Non vuole semplicemente condividere la sua musica con il mondo, ma trasformarlo attraverso le note! Ogni episodio è caratterizzato da musica hip-hop, abbigliamento streetwear, coreografie originali e da un inconfondibile senso dell’umorismo. La serie si focalizza su tematiche come l’espressione di sé stessi, l’identità, la creatività e l’importanza della comunità.

La serie animata si rivolge soprattutto a bambini e bambine fra i 5 e gli 8 anni d’età, ma riesce a coinvolgere anche i genitori che si interrogano sui comportamenti dei propri figli. Ogni episodio si apre con un pezzo cantato o rappato dalla protagonista, che anticipa il tema centrale della puntata. L’intenzione è di dare spunti di riflessione validi sia per i ragazzi che per le loro famiglie, non con tono didattico, ma con quello delle confidenze che si farebbero al proprio migliore amico, lasciando spazio ai dubbi e ai tentativi di risposte, che a volte possono essere diversi per ognuno di noi. Ludacris vuole trasmettere al pubblico dei ragazzi l’amore per la musica e propone canzoni originali che trattano temi centrali nella loro vita quotidiana: autostima, accettazione del proprio corpo, esternazione delle emozioni, famiglia, amicizia, diversità e altro.

L’album della colonna sonora ufficiale de “Il Mondo di Karma”, firmato dal rapper vincitore di un Grammy, è uscito con Universal nel 2021, nello stesso giorno del lancio della serie. Il creatore e Executive Producer Chris “Ludacris” Bridges ha dichiarato: “Sono così orgoglioso della serie Karma’s World, ispirata a Karma, la mia figlia più grande. La storia si basa su una ragazzina che vuole portare positività nel mondo attraverso la sua musica e ogni episodio attinge a situazioni di vita reale affrontate dai ragazzi oggi. Vediamo Karma impegnata a usare la sua voce per aiutare la sua famiglia, gli amici e la comunità, dimostrando il potere che gli adolescenti hanno di creare il cambiamento. Credo sinceramente che ogni singola persona su questo globo abbia il potere di cambiare il mondo in meglio, proprio come Karma! È molto importante per me che i ragazzi e le famiglie di tutto il mondo si possano identificare con Il Mondo di Karma e il mio obiettivo è aiutare a diffondere positività, ispirare fiducia in loro stessi nei nostri figli e riunire il mondo attraverso la musica”.