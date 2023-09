Mentre si continua a combattere al fronte, ieri l’Assemblea delle Nazioni Unite a New York si è trasformata in un nuovo terreno di scontro tra Ucraina e Russia: agli affondi del numero uno di Kiev Zelensky: “Bisogna togliere il diritto di veto alla Russia” non è mancata la replica pesantissima del ministro degli esteri del Cremlino, Lavrov: “Il presidente ucraino è il burattino degli Stati Uniti”.