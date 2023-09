Il 28 via al Festival Nazionale dell’Economia Civile

“Oltre i limiti: l’impegno che (ci) trasforma” è il tema della quinta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si terrà a Firenze dal 28 settembre al 1° ottobre 2023. Il Festival è promosso da Federcasse (Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia per Tutti), con la collaborazione di SEC (Scuola di Economia Civile) e il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, UCID, Mus.e – Firenze, Federazione Toscana delle BCC, Coopersystem e Assicoper.

La 5ª edizione del Festival ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, il primo e più importante riconoscimento in Italia dato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per un festival dell’economia e di carattere culturale. Un gesto che si collega all’adesione della Carta di Firenze che il Capo dello Stato ha realizzato proprio in vista della sua partecipazione alla giornata di apertura della 2ª edizione nel 2020.