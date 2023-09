Ladispoli, esposto del Pd per i marciapiedi intransitabili

Dopo aver segnalato inutilmente con interrogazioni e comunicati la situazione di rischio per la mobilità dei pedoni nella nostra città, nella mattinata di ieri i consiglieri comunali del PD Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta hanno presentato un esposto presso il Commissariato di Polizia di Ladispoli.

L’esposto elenca le criticità presenti in gran parte dei marciapiedi di Ladispoli e soprattutto nella segnaletica stradale sia della quasi scomparsa degli attraversamenti pedonali ormai cancellati dal’ usura.

Tutto questo anche nelle vie principali di transito ove il traffico è continuo e veloce.

Gli attraversamenti pedonali rialzati a loro volta non sono più segnalati come previsto dal Codice della strada e questo crea condizioni di rischio anche per gli automobilisti.

L’obiettivo dell’ esposto è quello di chiedere la verifica di eventuali omissioni da parte delle Autorità Comunali ed eventualmente anche delle ditte incaricate dei servizi in oggetto.

L’obiettivo principale naturalmente resta quello dell’inizio della manutenzione entro brevissimo tempo degli impianti di segnaletica previsti dalle leggi in materia.

Come si sono trovati dal Bilancio Comunale 300 mila euro per gli spettacoli estivi potevano essere usati i fondi previsti, questi obbligatori per legge, per rendere più sicuri i nostri marciapiedi e le nostre strade.

Partito Democratico Ladispoli