I pendolari allo stremo delle forze

Inizia la settimana con le sorprese di Trenitalia e RFI.

Nonostante la nuova programmazione delle cancellazioni dei treni sulla fl3 le sorprese per noi utenti della linea sono sempre dietro l’angolo.

Stamattina, in concomitanza con lo sciopero dei trasporti (autobus, metro) su Roma, chi gestisce la fl3 ha avuto la brillante idea di trasformare in urbano il treno delle 06.56 a Manziana facendogli effettuare tutte le fermate non previste e in aggiunta tutte e dico tutte le scale mobili di valle aurelia ancora fuori uso. Tutto questo non era preventivabile? Possibile che durante il viaggio si debba assistere a tale decisioni con i tempi di percorrenza raddoppiati e di conseguenza lo stravolgimento di ogni organizzazione e programmazione della giornata lavorativa.

Ci piacerebbe sapere se questa modifica si ripeterà nei prossimi giorni, perchè la cosa ci spaventa e allo tesso tempo siamo curiosi; pretendiamo rispetto come lavoratori, come utenti della linea ma soprattutto come persone che hanno una vita al di fuori della linea fl3.