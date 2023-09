Associazioni locali in vetrina a CAnale Monterano per la prima giornata della II Festa dello Sport. Tanti i ragazzi che hanno provato le varie discipline proposte e giocato in piazza fino a tarda notte, finalmente lontani da telefonini e consolle.

Oggi si replica con altre associazioni e sport sugli scudi. Sempre Piazza De Mattias, dalle ore 9.30.