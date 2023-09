Municipio XV, parla Tatiana Marchisio, assessore alla scuola e alla cultura

Questa è la settimana delle riaperture delle scuole nel Lazio. Ne parliamo con Tatiana Marchisio, dal 2021 assessora nella giunta Torquati con delega alle politiche scolastiche e culturali del Municipio Roma XV.

Riapriranno le scuole nel Municipio, come ci si sta preparando per questo momento così sentito e delicato?

Da martedì 12 settembre, e a seguire per tutta la settimana, giorno dopo giorno, ricominceranno a suonare le campanelle delle scuole del municipio. Per la precisione il 1° settembre sono ricominciati i nidi e il 15 settembre le scuole dell’infanzia comunali. Le settimane che precedono la riapertura, come ogni anno, sono dense di scadenze e di frenesia. Come Municipio abbiamo coordinato la conclusione dei lavori effettuati durante la stagione estiva che, insieme alla collega assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi, abbiamo seguito passo passo.

Quali sono stati gli interventi più importanti messi in campo?

Come ogni estate gli interventi sono stati tanti, da semplici riparazioni a derattizzazioni anche in istituti non di nostra competenza. Dove occorreva, inoltre, sollecitati dai cittadini, abbiamo dato un supporto alle diverse istituzioni responsabili. Siamo soddisfatti dei lavori realizzati nella nuova palestra della Scuola primaria Ferrante Aporti al Fleming. Per anni i nostri studenti non hanno potuto accedere ai locali per fare attività motoria e finalmente, da quest’anno, la scuola avrà a disposizione una nuova palestra. Poi c’è l’installazione della nuova caldaia al nido Bellagio di Labaro che, dopo tanto tempo, garantirà all’asilo un impianto di riscaldamento funzionante. L’intervento è stato realizzato dal Comune di Roma, ma come Municipio, insieme al Presidente Torquati e all’assessora Chirizzi, abbiamo ottenuto che i lavori venissero ultimati durante la chiusura estiva.

Non ci sono solo i lavori di edilizia scolastica connessi alle riaperture. Quali sono le altre priorità?

Abbiamo l’attivazione del servizio OEPAC a partire dal 15 settembre, come previsto dal calendario regionale, per tutti gli studenti che ne hanno diritto; le riattivazioni del servizio mensa e del servizio di trasporto scolastico. Poi, a partire dalla seconda metà del mese, ci dedichiamo, insieme al nostro Ufficio trasporto scolastico, al Dipartimento capitolino e all’Agenzia per la mobilità, a limare le criticità e a rendere il più possibile il servizio adeguato alle esigenze dei piccoli utenti e delle famiglie.

Molto apprezzato dalle famiglie è stato lo scambio dei testi scolastici. Come nasce “Scambiamoci i Libri”?

L’iniziativa è nata dalla collaborazione preziosa e continuativa con l’Assessora alle politiche sociali, Agnese Rollo. Quest’anno hanno partecipato 7 istituti comprensivi e, grazie alla disponibilità di dirigenti, associazioni di genitori, della cooperativa Cassiavass e dell’associazione Il filo del quartiere, è stato possibile aiutare numerose famiglie del municipio. A questo proposito, anche quest’anno la Giunta capitolina ha confermato l’erogazione dei buoni libro per l’anno scolastico 2023/2024. A partire dal 21 agosto è possibile fare la domanda online. Il tema del caro libri è un tema di cui ogni anno si discute, ma che poi non trova reali soluzioni. Ogni due, tre anni si cambiano le edizioni delle materie principali e, ad esempio, le famiglie con figli di soli due anni di differenza non possono passare i libri nelle stesse sezioni. È assurdo. Sarebbe necessario, pur comprendendo le necessità delle case editrici, monitorare queste situazioni che poi ricadono sulle famiglie e sull’investimento che ogni anno devono fare all’inizio della scuola.

Passiamo alla sua delega alla cultura. Gli eventi e l’offerta culturale estiva rappresentano sempre una sfida per l’amministrazione municipale. Qual è il bilancio dell’estate appena trascorsa?

Quest’estate con la seconda edizione di E_state in XV abbiamo disseminato di iniziative culturali tutto il nostro Municipio. I borghi di Cesano e Isola farnese hanno ospitato i due spettacoli itineranti “Giulietta e Romeo” e “Il mercante di Venezia” a cura di Controtempo Theatre. Eventi che hanno generato una grande partecipazione popolare. È stata un’emozione vivere i borghi senza auto anche solo per una serata. Altri tre appuntamenti poi a Labaro, Grottarossa e a La Storta con il musical “Il Pirata dei Caraibi” a cura di Imprenditori di Sogni e l’associazione Mag. Una programmazione culturale che ha avuto come obiettivo quello di andare nei luoghi più periferici del nostro municipio. Crediamo che esista un diritto alla cultura e alle cose belle e di qualità per tutti, vogliamo disseminare di cultura ogni angolo del territorio per arrivare a tutti e in tutti i quartieri.

Quali sono le iniziative previste per i prossimi mesi?

Ripartiamo subito questo sabato 16 settembre alle ore 21 con “The best show”, uno spettacolo di danza a cura di Bilotta’s Dance Academy. Lo spettacolo andrà in scena nel campo esterno all’IC Lucio Fontana a Largo Castelseprio. Sabato 23 e domenica 24, per le Giornate europee del patrimonio, avremo le aperture straordinarie delle aree archeologiche nel Parco di Veio in collaborazione con i Musei statali di Roma. Infine, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, dal mese di ottobre e proseguendo per tutto l’anno, verrà organizzata una serie di appuntamenti di cui a breve daremo comunicazione.

Fabio Rollo