Libro e motoraduno per omaggiare la Vespa

Terzo weekend di manifestazioni del programma di Pontedera dell’Italian Motor Week,

calendario di manifestazioni promosse da ANCI Città dei Motori.

Protagonista principale la Vespa, icona motoristica nata a Pontedera e divenuta simbolo per

generazioni di libertà e italianità.

Per Pontedera la Vespa è una sorta di figlia prediletta, che torna a casa nelle grandi

occasioni.

Una di queste è la serata di sabato 16 settembre al Museo Piaggio durante la quale verrà

presentato il libro polisensoriale di Paola Scarsi “LA PRIMA VESPA NON SI SCORDA

MAI – Emozioni e avventure con la mitica due ruote dalla viva voce dei protagonisti”

(Erga edizioni) nel quale l’autrice ha raccolto le storie di tanti personaggi dagli sportivi, agli

uomini di spettacolo, ai grandi viaggiatori, alle persone “comuni” tutte legate dalla passione

per la Vespa.

Tra gli ospiti della serata Ettore Prandini, appassionato Vespa e presidente nazionale di

Coldiretti che è partner della serata e che rappresenterà le eccellenze enogastronomiche

italiane e toscane in particolare, che come Vespa ed i motori sono un tratto identitario

dell’Italia riconosciuto nel mondo.

Ci saranno anche Luigi Zironi Presidente di ANCI Città dei Motori e Sindaco di Maranello,

il padrone di casa Riccardo Costagliola, presidente della Fondazione Piaggio che ha definito

il libro “Un meraviglioso affresco”, il vice presidente di ANCI Città dei Motori nonché

“maestro di cerimonie” Eugenio Leone e l’autrice Paola Scarsi insieme a numerosi

protagonisti del suo libro: Marcella Alosi, Fabio Bianchi, Mauro Calcinotto, Carlo Pizzi e

Tullio Alessandro Ponti, Luciano Celi, Mara Chimenti, Fabio Cofferati, Luca Faccioli, Edi

Fanelli, Lorenzo Franchini, Giulia Lazzaretti, Mila Sgarbi, Gian Marco Lupi, Carlo Giorgio

Lupi, Elena Manigrasso, Francesco Muroni, Lorenzo Pacilli, Marzia Patrignani, Stefano

Sfrappa e l’editore Marco Merli.

Il week end si conclude domenica 17 settembre con il Motoraduno “Pontedera Città dei

Motori” organizzato dal Motoclub Pontedera con partenza dal Museo Piaggio e giro tra le

colline della Valdera fino alla base della 46° Brigata Aerea Pisa.

“Da sempre tra Pontedera e la Vespa c’è un rapporto forte, che ha emancipato il territorio ed ancora oggi trascina l’economia locale con la produzione e l’indotto – dichiara Eugenio Leone -; ma oggi Vespa e motori stanno diventando sempre più volano di un nuovo turismo motoristico, che arriva in città per visitare il Museo, per percorrere le strade della Valdera a bassa velocità godendosi le dolci colline toscane o per assistere a manifestazioni motoristiche a due e quattro ruote come quelle inserite nel programma dell’IMW di Pontedera”.