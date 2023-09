Formello, la Garante dell’infanzia del Lazio all’evento “Itaca 2.0” per parlare di disabilità

Monica Sansoni, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, ha preso parte alla VI edizione della kermesse “Itaca 2.0 – Viaggio tra le idee”, tenutosi a Palazzo Chigi nel comune di Formello. La Garante, nello specifico, ha partecipato come relatrice del panel dal titolo “disabilità, talento e vita. I processi di inclusione per una società equa”, dialogando con i relatori presenti e condividendo i pensieri della Ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, anch’essa presente nel panel.

«Oggi – ha detto la Garante – ci troviamo davanti ad un concetto di violenza 2.0, ovvero quella che i ragazzi con disabilità si ritrovano a vivere sia sui social, che a livello personale. Tutto ciò avviene per la scarsa empatia, che va a sfociare in episodi di bullismo e cyberbullismo, per finire anche in situazioni di vittimizzazione secondaria».

Per la Dott.ssa Sansoni «rilevare un talento di un compagno con diverse abilità, all’interno di un gruppo classe, è un valore aggiunto. I ragazzi – ha aggiunto – dimostrano grande dimestichezza in questo frangente e tutto ciò potenzia la loro autostima ed il legame nel gruppo».