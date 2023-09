Inizia il campionato di Promozione, Gubetti: “Tutti allo stadio, sosteniamo il Città di Cerveteri”

Domenica 17 settembre il Città di Cerveteri debutterà nel Campionato di Promozione. Comincia con una sfida importante, contro il Tarquinia, già sconfitto appena una settimana fa nel secondo turno di Coppa Italia, che ha visto la squadra del Presidente Lupi e di Mister Superchi accedere al turno successivo. L’appuntamento è alle ore 11:00 al Campo Enrico Galli. Ad augurare un buon campionato alla squadra, è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che proprio nel post-match di domenica scorsa, ha fatto visita ai giocatori.

“L’obiettivo del Città di Cerveteri è senza dubbio quello di tornare immediatamente in Eccellenza, una categoria che per storia e organigramma la squadra della nostra città merita – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – sin dal proprio insediamento, la Famiglia Lupi ha dimostrato di avere davvero a cuore il calcio della nostra città, facendo investimenti importanti sia sul fronte delle strutture che in fase di calciomercato, avviando una politica di riavvicinamento dei tifosi alla squadra davvero importante. Al Città di Cerveteri tutto, l’augurio di un buon campionato e alla cittadinanza, l’invito ad andare allo stadio domenica, per fare sentire il nostro tifo e il nostro sostegno ai ragazzi”.

Il biglietto della partita ha un costo di 5euro. Si può fare il biglietto direttamente al botteghino fuori lo stadio. È inoltre possibile, presso la Segreteria del Campo Enrico Galli, sottoscrivere l’abbonamento annuale per assistere a tutte le partite del Città di Cerveteri in casa.