Liberati (Regione Lazio) incontra don Coluccia

Il presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, generale Serafino Liberati, ha incontrato il 6 settembre Don Antonio Coluccia nei locali dell’Osservatorio, a Tor Bella Monaca.

Liberati ha voluto ribadire la forte solidarietà da parte del Presidente della Regione, Francesco Rocca, dell’Osservatorio e suoi personali, per il grave attentato di cui il sacerdote è stato oggetto nei giorni precedenti.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato anche il presidente del VI municipio Nicola Franco, e Tiziana Ronzio, da sempre impegnata in prima persona nella difesa della legalità nel quartiere, Liberati ha portato a Don Coluccia il ringraziamento della Regione per la sua resilienza, il suo coraggio, e il suo impegno civile, assicurando il completo supporto alla sua voce e alla sua azione, condannando ogni forma di violenza e di illegalità.