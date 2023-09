Canale Monterano, il servizio pre-scuola raddoppia

Riceviamo e pubblichiamo – Per l’A.S. 2023/2024 l’Amministrazione comunale ha deciso di rafforzare e potenziare il servizio Pre-Scuola, garantendo l’accesso non solo alle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria, ma anche a quelle della Scuola dell’infanzia.

Il servizio, regolato dalle linee guida approvate con deliberazione di G.C. n. 65 del 25/8/2018, successivamente modificata con deliberazione di G. C. n. 92 del 29/07/2019, sarà quindi sia per le alunne e gli alunni della Scuola Primaria, che a quelli della Scuola dell’Infanzia. Queste le modalità:

SCUOLA DELL’INFANZIA:

Il servizio sarà operativo a partire da lunedì 18 settembre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:20 alle ore 8:20.

SCUOLA PRIMARIA:

Il servizio sarà operativo a partire da lunedì 18 settembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7:15 fino all’orario di inizio delle lezioni. L’accettazione delle alunne e degli alunni sarà effettuata tra le ore 7:15 e 7:45. Dopo tale orario, e senza eccezioni, non sarà possibile accogliere gli alunni al servizio di Pre-scuola.

Le famiglie interessate dovranno presentare domanda tramite l’apposita modulistica reperibile presso l’Ufficio Affari Generali o scaricabile dal sito www.comune.canalemonterano.rm.it.

Sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Primaria la quota annuale per usufruire del servizio a carico di ciascun alunno è di euro 50,00, da pagare on line attraverso il circuito pago PA. La ricevuta ottenuta a seguito del pagamento andrà presentata allegata alla modulistica di iscrizione.

Considerando, inoltre, l’orario di arrivo dei bambini che utilizzano il trasporto pubblico locale con assistenza comunale a bordo, si specifica che la quota annuale di 50,00 euro dovrà essere versata anche da chi usufruisce delle corse che arrivano a scuola prima delle ore 7:45.