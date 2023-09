Minori, garante dell’infanzia del Lazio incontra il questore di Rieti

Iniziative e progetti comuni per contrastare la devianza minorile e per offrire supporto e punti di riferimento a famiglie e ragazzi. Prossime tappe: Viterbo e Frosinone. La Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, prosegue il ciclo di incontri istituzionali nelle province laziali. Oggi la Garante è stata a Rieti per far visita al Questore Mauro Fabozzi e fare il punto sulle iniziative e sui progetti che coinvolgono le istituzioni e le famiglie della provincia sabina nel contrasto alla devianza minorile, al bullismo e alla violenza sui minori e di genere.

“Sono molto soddisfatta di questo incontro – ha detto Monica Sansoni – perché il Questore ha manifestato piena disponibilità ad accogliere le nostre iniziative per una fattiva collaborazione a tutela dei minori. È fondamentale che le famiglie, le istituzioni di garanzia e quelle competenti in materia di diritti minorili, una sfera delicatissima delle nostre vite, possano cooperare insieme affinché i nostri giovani abbiano sempre dei solidi punti di riferimento e di supporto. Con la mia presenza a Rieti, oggi ho voluto portare la piena disponibilità della Regione a collaborare con le istituzioni e con le famiglie residenti in questa provincia”, ha aggiunto la Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Lazio.