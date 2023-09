Frimm Magnum, l’importanza della serietà professionale. E delle novità

L’innovazione di “Mls Replat”, metodo operativo attivo fra gli operatori immobiliari

La Frimm Magnum non è semplicemente un’agenzia immobiliare. Inizia da un’idea: rispondere, rispettando i nostri principi di professionalità, trasparenza e correttezza, alle esigenze di ogni cliente.

È un ambiente che opera con la massima discrezione per soddisfare i vostri interessi, assicurandosi di offrirvi servizi su misura.

Non solo siamo la più grande agenzia sul lago di Bracciano, ma operiamo anche su Roma con la nostra agenzia e su Viterbo con una nuova apertura.

Ogni immobile che scegliamo di trattare è altamente qualificato, completo di documentazione e preparato alla vendita.

Rivolgersi alla nostra agenzia immobiliare significa affidarsi a giovani e dinamici professionisti, regolarmente iscritti alla Camera di commercio e alla Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) costantemente aggiornati mediante corsi di alta formazione professionale, pronti ad ascoltarvi attentamente al fine di risolvere ogni tipo di esigenza legata all’abitare.

Siamo in grado di offrire un’assistenza precisa e puntuale sin dal primo incontro, tutto seguito direttamente da noi in prima persona: dalla valutazione dell’immobile al piano marketing dedicato, dalle visite coi clienti ai feed-back programmati, dalle trattative sino alla stipula dell’atto definitivo con i nostri notai e avvocati in sede.

Ricerchiamo da sempre l’eccellenza nelle case, nella qualità delle relazioni e nel modo di abitare.

Crediamo fortemente nei rapporti etici, nel rispetto reciproco e nella collaborazione qualificata: ogni tipo di contatto per noi è prezioso e diventa un’importante opportunità di crescita.

Il costante sviluppo personale e professionale, i successi conseguiti nel tempo e la soddisfazione dei clienti, hanno contribuito a far diventare oggi la nostra agenzia un rilevante punto di riferimento per chi necessita di un servizio efficiente e meticoloso, con professionalità e riservatezza.

Il mercato immobiliare italiano dell’ultimo decennio – complici la crisi economica, la pandemia, le abitudini delle nuove generazioni – chiede infatti a gran voce spazi abitativi diversi, più “intelligenti” ovvero il nuovo “Mls Replat” che è finalmente online.

“Mls Replat” è un metodo operativo attivo fra gli operatori immobiliari. Cosa prevede? La condivisione e la pubblicizzazione delle liste degli immobili per consentire un’ampia collaborazione fra le parti a favore sia delle agenzie sia dei clienti.

Tramite gli “Mls”, infatti, gli agenti immobiliari possono soddisfare al meglio le richieste della clientela, potendo favorire sia la domanda che l’offerta. In che modo? Chi vende avrà la possibilità di avere una platea più ampia mentre chi compra avrà una maggiore scelta di immobili.

“Mls Replat” crede fortemente nella collaborazione tra gli agenti immobiliari e ne ha fatto la sua bandiera diventando così l’operatore italiano di riferimento in ambito “Mls”.

Standard di metodo, tecnologia e ricerca dell’innovazione sono i cardini che muovono “Mls Replat” verso il futuro dell’intermediazione.

La più recente versione della prima piattaforma di collaborazione per agenti immobiliari in Italia è a disposizione delle migliaia di professionisti che già la utilizzano ed è pronta a farsi scoprire da tutti coloro che nei prossimi giorni la proveranno per la prima volta. Tantissime le novità, a partire dalla possibilità di utilizzo su qualsiasi tipo di dispositivo: il nuovo “Mls Replat” funziona infatti su pc, Mac, smartphone e tablet. Ciò significa che, per esempio, inserire un immobile o una richiesta, vedere o lavorare un matching (incontro tra domanda e offerta), aggiungere o modificare un appuntamento nell’agenda sono tutte azioni effettuabili da qualsiasi dispositivo.

L’intera esperienza d’utilizzo della piattaforma “Mls” rappresenta il meglio sul mercato, sia per l’agente immobiliare sia per il cliente che riceverà schede immobili più belle, più d’impatto e più moderne e navigherà siti internet d’agenzia connessi all’“Mls” nuovissimi ed ergonomici. Oltre all’inserimento e alla gestione degli immobili, cambia anche quella delle richieste per le quali – per dirne una – sono stati inseriti i range di prezzo e metri quadri, richiesti a gran voce dall’intero network.

Insomma un nuovo cardine per la vendita e la collaborazione nell’ambito immobiliare.

Grazie a queste nuove piattaforme, alla collaborazione da sempre con le altre agenzie e soprattutto grazie alla mia esperienza trentennale, posso dire di aver raggiunto l’apice della mia carriera, tenendo in alto il marchio Frimm.