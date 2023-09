D’Amato e un ” sistema sanitario che sta scivolando verso i Paesi di Visegrad”

“I dati di Gimbe confermano l’allarme che come Azione abbiamo lanciato. Il nostro Sistema Sanitario sta, sempre di più, scivolando verso i Paesi di Visegrad. Dietro il 16esimo posto per finanziamento vi sono milioni di prestazioni non eseguite, liste di attese infinite, personale sanitario sotto organico e mal pagato. Bisogna dire la verità al Paese e compiere una chiara scelta di priorità nell’agenda di Governo. Ogni risorsa disponibile va messa su SSN a partire dalla prossima manovra finanziaria. Occorre un vero e proprio Piano Marshall sulla sanità. Di fronte a questi numeri che riguardano 60 milioni di cittadini si rendono ancora più evidenti le storture e le ingiustizie di provvedimenti disastrosi come il superbonus edilizio che sono costati troppo alla fiscalità generale per benefici patrimoniali di pochi, non capisco chi si ostina ancora a difendere questo iniquo provvedimento. Sarebbe bastato investire gradualmente un terzo delle risorse messe sul Superbonus, che complessivamente ammontano a 120 miliardi, per portare nel corso degli anni il finanziamento sanitario nella media dei principali paesi europei, utilizzandolo anche come una leva di investimento, sviluppo e benessere”. Lo dichiara il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.