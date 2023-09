Bracciano vola verso “Notte donna”

Il 9 settembre ritorna a Bracciano “Notte donna”, manifestazione pensata dall’Asso Commercianti per rendere omaggio all’universo femminile e salutare insieme a chi interverrà, la fine dell’estate e un ciclo di eventi, iniziati a maggio con la “Festa della primavera”. Poi il 10 settembre , nell’ambito dello stesso evento, vi saranno i mercatini artigianali nel centro di Bracciano.

Dalle 18 dopo la chiusura al traffico delle vie del borgo e del centro storico, sarà possibile passeggiare in mezzo al caratteristico mercatino artigianale e sostare nelle zone adibite a street food.

Non mancherà l’intrattenimento musicale nei locali in via Principe di Napoli e nella piazza del Comune, dove dalle 16 fino a tarda notte si svolgerà

L’ evento centrale della manifestazione si svolgerà dalle 21 in Piazza del Castello, dove tra ospiti e sorprese, si potranno ammirare sulla passerella i capi delle collezioni autunno-inverno 2022-2023. Prima del clou della serata, la manifestazione legata alle donne, a partire dalle 19.