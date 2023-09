Santa Rosa, Coldiretti porta i sapori della Tuscia all’evento religioso

Ci saranno anche i sapori della Tuscia all’evento religioso più atteso della Tuscia. Anche quest’anno Coldiretti Viterbo valorizzerà i prodotti locali in occasione della Festa di Santa Rosa. La federazione provinciale ha accolto l’invito della prefettura a collaborare insieme ad Ance, all’organizzazione dei festeggiamenti. “E’ un modo per noi – spiega la presidente di Coldiretti Viterbo, Maria Beatrice Ranucci – di valorizzare i prodotti tipici del nostro territorio. Abbiamo accolto con grande piacere l’invito a prendere parte all’organizzazione di una manifestazione così sentita”.

Non solo nocciole dei Monti Cimini, ma anche frutta e verdura fresca di stagione, salumi tipici della norcineria viterbese, porchetta della Tuscia, formaggi e vini, insieme all’olio, sono solo alcune delle eccellenze, che saranno presenti in Prefettura e presentate alle istituzioni nell’evento religioso più atteso di domani.

“E’ per noi un’occasione importante per valorizzare i prodotti locali – prosegue la presidente Ranucci – che racchiudono la storia del nostro paese e per le aziende che ne sono custodi, insieme alle tradizioni che tramandano di generazione in generazione”.

Le eccellenze a KM0 che saranno presenti all’evento sono sempre disponibili nei mercati di Campagna Amica, dove i produttori instaurano un rapporto di fiducia con i consumatori, che hanno la possibilità di conoscere e tracciare i prodotti locali. Prodotti che dalle campagne arrivano direttamente sulle nostre tavole.