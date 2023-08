Regione Lazio, De Angelis, dimissioni tardive per i grillini

“Meglio tardi che mai. Le doverose dimissioni di De Angelis, benché tardive, sono una vittoria per tutti coloro che si sono mobilitati per chiedere l’allontanamento di un personaggio che si ispira ad ideali neofascisti, razzisti e antisemiti. Resta l’ambiguità delle parole di Rocca che parla delle “inaccettabili strumentalizzazioni di queste settimane”, ergendolo a martire di una campagna finalizzata a discreditarlo. La verità è che De Angelis non avrebbe mai dovuto ricoprire quell’incarico istituzionale e le sue dimissioni sono un atto dovuto.

Purtroppo il negazionismo e il revisionismo storico sono una componente di buona parte del centrodestra che governa la nostra Regione e non è accettabile che certi rigurgiti inquinino le Istituzioni democratiche. Per questo ora ci aspettiamo che si prendano provvedimenti nei confronti del Presidente dell’Ente Parco Castelli Romani, Ivan Boccali, che ritiene che l’unica soluzione per i campi nomadi sia il napalm e che meno di un mese fa ha pubblicamente ha rivendicato il proprio orgoglio fascista”. Lo dichiara in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio