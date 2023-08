Il caso-De Angelis, amara soddisfazione per l’Anpi Roma

Il Comitato Provinciale dell’ANPI di Roma esprime amara soddisfazione per le dimissioni di Marcello De Angelis da responsabile della comunicazione della Regione Lazio. Lo stesso rivendica tutt’ora le vergognose dichiarazioni sulla strage di Bologna rese recentissimamente.

Continueremo incessantemente a chiedere che le Istituzioni democratiche nate dalla Resistenza vengano liberate da ogni indegno portavoce dei disvalori fascisti e razzisti. Per questo reiteriamo la richiesta al Presidente della Regione Lazio di ritirare altresì la nomina del fascista dichiarato Ivan Boccali come Commissario dell’Ente dei Castelli Romani.