Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre 2023

E’ istituito un divieto sosta e transito in Piazza S. Egidio dalle 14 di giovedì 31 agosto fino a fine manifestazione di domenica 3 settembre per processione, santa messa, stand gastronomico, spettacoli live, musica dal vivo, giochi popolari per bambini e taglio erba (da effettuarsi venerdì 1° settembre).