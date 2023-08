Canale, on line l’avviso di coprogettazione per la creazione di una rete territoriale di servizi a favore delle fasce più fragili

On line l’avviso rivolto alla creazione di una Rete Territoriale Universale per l’attivazione di servizi e interventi in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità economica, anche estrema, a rischio esclusione sociale o in condizione di grave marginalità. Per partecipare alla coprogettazione c’è tempo fino all’11 settembre.

La modulistica

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.comune.canalemonterano.rm.it%2Fimages%2F2023%2FModulo_manifestazione_di_interesse.DOCX&wdOrigin=BROWSELINK

L’avviso

https://www.comune.canalemonterano.rm.it/images/2023/Avviso_Pubblico_Rete_Territoriale_di_Comunit%C3%A0_Integrata.pdf