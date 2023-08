Oriolo, domani c’è “Parlami Orlando”

Orlando è uomo e donna, unisce in sé entrambe le sfumature e le contraddizioni. Un’entità intrecciata con il filo dei secoli, in una ricerca senza fine di identità e scopo nell’esistenza. Un viandante dell’eternità che abbraccia l’amore con passione, anche se spesso l’amore stesso si dimostra illusorio. La politica, la società, il sesso, la poesia e l’amore lo incantano e lo tradiscono costantemente, ma l’Orlando non si ferma, vive e scopre, ama e diventa folle.

A Oriolo Romano per il festival Ecologia delle Idee in scena Parlami Orlando di Giuseppe Bucci, assistente alla regia Alessandro Greco con l’interpretazione di Salvatore Langella.

Lo spettacolo è ispirato al romanzo Orlando di Virginia Woolf in cui l’autrice indaga sul ruolo della donna e riflette sulle distinzioni di genere all’interno della società e nella sessualità, discutendo sull’inutilità della prevaricazione di un genere sull’altro.