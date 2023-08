“De Angelis non mostra alcun pentimento ed è grave che il Presidente Rocca non intervenga. Deve lasciare l’incarico per il disonore che reca all’istituzione regionale. In caso contrario l’opposizione dovrebbe fare un gesto eclatante e sospendere la presenza in Ufficio di Presidenza fin quando non ci siano le condizioni per una corretta dialettica nel rispetto delle istituzioni”. Lo dichiara il Consigliere della Regione Lazio di Azione, Alessio D’Amato