Il calcio piange Carlo Mazzone

Il calcio italiano piange la morte di Carlo Mazzone, allenatore col record di panchine in serie A. Aveva 86 anni, i funerali saranno celebrati domani, lunedì 21 agosto, alle 16 e 30, nella chiesa di San Francesco ad Ascoli Piceno. Lascia la moglie Maria Pia, i figli Sabrina e Massimo, oltre a numerosi nipoti e due bisnipoti.

La sua carriera ha attraversato diverse squadre, ma il suo legame con l’Ascoli è rimasto particolarmente forte. Portò la Fiorentina al terzo posto, l’Ascoli dalla serie C alla serie A, il Cagliari in Europa, gestì in maniera sontuosa il finale di carriera di Roberto Baggio, ha vinto la coppa Intertoto col Bologna. Ad Ascoli gli è stata intitolata la tribuna est.

Ma.Mor.