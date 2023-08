Calcio, serie A, si ricomincia, vincono Napoli e Inter

E’ ripartito il campionato di calcio di serie A, il primo senza Silvio Berlusconi e Carlo Mazzone, personaggi che ina maniera o nell’altra hanno segnato la storia del pallone, il primo negli ultimi trent’anni, il secondo nell’ultimo mezzo secolo.

A Frosinone il Napoli ha vinto 3-1 con una doppietta del campionato scorso, Victor Osimhen, mentre l’Inter ha avuto la meglio fra le mura amiche del Monza (2-0) anche in questo caso grazie a una doppietta del suo attaccante principe, Lautaro Martinez. Vittorie in trasferta anche per la Fiorentina (1-4 a Genova) e il Verona (0-1 a Empoli).

Oggi fra le altre scendono in campo la Roma, che affronta la Salernitana e la Lazio, che gioca a Lecce. Domani il turno si chiude con Torino-Cagliari e Bologna-Milan.