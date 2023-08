Canale, il 16 apre il servizio di segretariato sociale

Al via il segretariato sociale: un nuovo servizio a supporto dei Cittadini

Dal 16 agosto, grazie alle risorse messe a disposizione dal distretto sociosanitario Roma 4.3 attraverso il Piano di zona, sarà attivo a Canale Monterano lo sportello di Segretariato Sociale, rivolto ai cittadini che necessitano di informazioni in merito alle prestazioni e alle modalità di accesso alle risorse sociali del territorio.

Il segretariato sociale è uno spazio di ascolto in cui è possibile ricevere un orientamento sui servizi sociali e sanitari disponibili nel territorio e che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

L’ufficio, all’interno della sede comunale (nella stanza dei servizi sociali), sarà liberamente accessibile nei giorni e negli orari di seguito elencati:

Lunedì dalle 10:00 alle 13:00

Mercoledì dalle 10:00 alle 13:00

Ma cos’è, più specificatamente, il segretariato sociale?

Solo in via semplificativa, riportiamo tre esempi che possono servire a comprendere la valenza di questo nuovo servizio di ascolto a servizio della cittadinanza:

il servizio di segretariato sociale potrà offrire alle persone diversamente abili e ai loro famigliari sostegno e informazioni volte a facilitare la conoscenza dell’handicap e le modalità di accesso alle strutture e ai servizi sanitari, assistenziali, riabilitativi del territorio;

tramite il segretariato sociale sarà possibile ricevere informazioni sull’assistenza domiciliare per gli anziani, finalizzata al loro mantenimento e/o recupero delle capacità psico- fisiche con l’obiettivo di permettere loro di restare nelle proprie abitazioni;

Il servizio di segretariato sociale fornisce la modulistica prevista per l’accesso ad alcuni tipi di servizi come quello della mensa e/o dei libri scolastici.