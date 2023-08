Si terranno oggi a Roma i funerali di Michela Murgia, la scrittrice di Cabras morta ieri a 51 anni. La funzione sarà alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti, alle 15.30. La scrittrice aveva rivelato pochi mesi fa di avere un tumore al quarto stadio. Lascia in eredità grandi successi come “Accabadora”, “Il mondo deve sapere”, “Ave Mary”.