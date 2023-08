Bracciano, prosegue il lavoro di sfalcio e pulizia aree verdi

Proseguono da parte della ditta incaricata dal Comune i lavori di sfalcio e pulizia delle aree verdi di Bracciano.

In questi giorni è stato completato l’intervento di sfalcio e manutenzione nella frazione di Pisciarelli e sono stati effettuati in via San Celso, via Volpi, via delle Grotti, via Perugini, via Claudia, intersezione tra via Flavia e via Cupetta del Mattatoio, Via Ansuini Guardati, via dei Pioppi, via dei Maceri.

A seguito di ordinanza sindacale a RFI sono state inoltre bonificate le aree adiacenti alla stazione di Vigna di Valle lungo via della Selciatella (intervento ancora da completare).

A partire da sabato 12 agosto sono inoltre programmati interventi in via Udino Bombieri, Piazzale Formaggi, Largo della Cattedrale, Via della Rotonda, Via del Fossato, per i quali chiediamo ai cittadini di rispettare i divieti di parcheggio che verranno esposti nei giorni precedenti.

L’attività di cura e manutenzione per migliorare il decoro urbano non si ferma e l’obiettivo è quello di effettuare una profonda pulizia generale di tutto il territorio per poi programmare una manutenzione ordinaria e continuativa del verde. Inoltre continua la collaborazione con i cittadini che hanno stipulato patti per adottare alcune aree della città; si tratta di un metodo in cui l’amministrazione crede e che sta dando ottimi frutti.