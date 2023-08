E’ morto a Brescia Idris, personaggio televisivo e giornalista, tifoso della Juventus e presenza iconica nella trasmissione “Quelli che il Calcio”. La sua passione per il calcio e per la Juventus, in particolare, era nota a tutti i suoi fan. A “Quelli che il Calcio” portava il suo entusiasmo contagioso e la sua conoscenza del gioco. Il legame speciale con la squadra bianconera era evidente anche nei suoi numerosi articoli giornalistici e nei commenti appassionati che condivideva con i lettori.