Marina di Cerveteri, cambia l’orario di conferimento del martedì per le utenze domestiche

Da martedì 1 agosto, le utenze domestiche di Marina di Cerveteri subiranno una variazione alla consueta raccolta porta a porta di vetro, metallo e organico del martedì.

Il conferimento sarà consentito entro le ore 17:30, con il servizio di raccolta che sarà quindi svolto dalle ore 17:30 alle ore 23:30. La variazione sarà valida da martedì 1 agosto a martedì 5 settembre compreso.

Si ricorda inoltre a tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, di rispettare le regole base per un corretto conferimento: rispettare gli orari di esposizione nei giorni e orari previsti dal calendario. Il rifiuto, conferito all’interno dei contenitori forniti, deve essere esposto sul suolo pubblico in prossimità del proprio numero civico, in modo da non creare intralcio o pericolo al transito veicolare o pedonale.

Si invita inoltre l’utenza ad utilizzare sacchi semitrasparenti per permettere all’operatore di verificarne il contenuto. L’utilizzo dei sacchi neri non è permesso.