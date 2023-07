XV municipio, fine dei lavori per il collettore Crescenza e Isola Farnese

“Dopo oltre 30 anni, con un lavoro iniziato nel 2013, bloccato poi per anni e ripreso non appena insediati in questa nuova consiliatura, l’Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, e ACEA ci hanno comunicato la fine dei lavori del Collettore Crescenza e Isola Farnese, un’opera necessaria per l’allaccio in fogna di oltre 80.000 persone di Roma Nord, residenti nelle zone di Isola Farnese, La Storta, Olgiata, La Giustiniana e Grottarossa.

Un lavoro enorme, durato quanto la mia vita politica in questo territorio. Un lavoro fatto in silenzio, spesso in solitudine, perchè i lavori sulle fogne sono interventi sotto terra, poco visibili e quindi poco remunerativi dal punto di vista elettorale. Un lavoro fatto in silenzio, senza articoli di giornale, perchè il tema non è mai andato di moda ed ora portato avanti solo grazie alla sensibilità e alla serietà del nuovo assessorato ai lavori pubblici, che ha superato velocemente l’atteggiamento di superficiale sottovalutazione degli anni precedenti, che oltre a non produrre ha purtroppo anche rallentato.

È per questo che già da oggi ci siamo attivati per chiedere un nuovo incontro e verificare come procedere alle domande di allaccio per i primi 13.000 residenti; un processo per cui il Municipio farà la propria parte per supportare nel miglior modo possibile questa attività. Quando dicevamo che volevamo combattere le disuguaglianze ci riferivamo anche a questo. Portare le fogne a chi non le ha significa diminuire le disuguaglianze tra chi abita in zone servite da servizi primari e chi in quelle in cui mancano. Diminuire la distanza tra il centro e la Periferia.

Ora di nuovo a lavoro per gli allacci, in silenzio, con determinazione, con pazienza, ma inesorabili, come sempre.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.