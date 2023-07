L’Italia va verso lo stato d’emergenza in 5 Regioni, tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia da Palermo a Catania, fino a Taormina. Cinque i morti per gli eventi meteo estremi. Rientrati a casa gli oltre mille sfollati. Nel capoluogo lombardo sono stati centinaia gli interventi dei vigli del fuoco nelle ultime 24 ore. La decisione sullo stato d’emergenza sarà presa nel corso del Cdm odierno.