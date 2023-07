43 Comuni della Provincia di Viterbo possono beneficiare del Piano per la riqualificazione dei piccoli comuni, recentemente presentato dal governo. Il Piano mette a disposizione fino a 700mila euro per ciascun progetto finanziato. Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha dichiarato che il bando del dipartimento Casa Italia prevede un finanziamento complessivo di 132 milioni di euro. I beneficiari di tali finanziamenti sono i 5500 comuni o unioni di comuni italiani con meno di 5000 abitanti, tra cui rientrano 43 comuni della Tuscia.

Ogni progetto può ricevere fino a 700mila euro di finanziamento, e nel caso in cui più comuni presentino un progetto congiunto, l’importo di 700mila euro sarà moltiplicato per il numero di comuni coinvolti nella convenzione. Le aree prioritarie di intervento del bando riguardano la tutela dell’ambiente, la mitigazione del rischio idrogeologico e lo sviluppo economico e sociale del territorio.

I comuni interessati a partecipare al Piano devono comunicare un indirizzo Pec valido entro l’8 agosto agli enti preposti. Successivamente, sarà possibile procedere con l’inserimento delle domande di finanziamento. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per i piccoli comuni della Tuscia, poiché mira a promuovere la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile di queste aree, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei loro abitanti.