Bracciano ospita i paratleti per una giornata di triathlon

Una giornata di sport e inclusività: il triathlon riservato ai paratleti arriva a Bracciano, grazie all’ Associazione Sportiva Guida Sicura che si è impegnata per il secondo anno di fila a dedicare uno spazio a sportivi con disabilità. Una combinazione di bici, corsa e nuoto ha chiamato a radunarsi una cinquantina di sportivi, alcuni dei quali accompagnati da normodotati. Tra i partecipanti anche la cantante Annalisa Minetti, contenta di aver preso a una gara molto suggestiva, tra gli scorsi del lago di Bracciano .A tagliare per primo il traguardo il campano Fabrizio Surato con un tempo di 1 ora e 17 minuti. Alle premazioni hanno preso parte il sindaco di Bracciano , Marco Crocicchi, e il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonio Aurigemma che ha speso parole di elogio per il lavoro che gli organizzatori riservano a questa disciplina.