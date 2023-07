Appuntamento (oggi) in Regione per la questione sanità

Oggi alle 16 nella Sala Tevere della Giunta regionale, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca terrà una conferenza stampa in materia di sanità. Nel corso della conferenza stampa, alla quale parteciperà il direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Andrea Urbani, verranno illustrati gli investimenti sulla sanità finanziati grazie al recupero di ingenti risorse in conto capitale non utilizzate nel corso degli ultimi anni. L’accesso ai giornalisti avverrà dall’ingresso principale della Presidenza (Palazzina A, via Cristoforo Colombo 212).