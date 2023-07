Bracciano, porte aperte al triathlon

Tutto pronto per la “Bracciano Silver Triathlon” , il 22 e 23 luglio il lago sarà teatro di una manifestazione che si ripete ogni anno . Le novità di quest’anno sono diverse, gareggeranno i paratriathlonisti nella Gara Circuto IPS Paratriathlon, guidati dal responsabile dal settore Gianluca Cacciamano , appartenente al Ladispoli Triathlon

La domenica, invece , la gara sarà riservata a oltre 200 triathlonisti provienti da ogni parte d’Italia, con molte squadre accreditate per la vittoria finale. Un percorso, quindi, molto interessante che è stato messo in piedi dall’organizzazione dell’Associazione Sportiva Guida Sicura con il patrocinio del Comune di Bracciano e la collaborazione di Polizia Locale, Protezione Civile e associazioni di volontariato. La gara sprint sarà valevole per il campionato regionale interforze, con decine di membri dei gruppi militari provenienti da tutto il centro Italia. Il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi è felice di ripetere l’evento e per l’occasione le strade saranno messe in sicurezza, garantendo ai partecipanti un manto privo di buche . La “mission” dell’evento , come da tradizione, è di sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale e aal diabete, patologia sempre pià crescente tra i ragazzi Si alza l’interesse per la gara e molte aspettative ha il presidente FITRI Riccardo Giubilei.