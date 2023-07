Town Ambassador, consegnate le pergamene

Sono state consegnate a Palazzo Valentini, le pergamene, del Premio Town Ambassador, ideato da Claudia Bettiol della casa editrice Discoverplaces rivolto a chi ama il suo paese e si spende per la sua promozione, la sua cura e il benessere dei suoi abitanti.

Tra i premiati, dai Sindaci coinvolti nel progetto, persone che sono emigrate e che con la lontananza hanno coltivato ancora di più un amore incondizionato verso il luogo di appartenenza.

Cittadini di 11 diversi paesi esteri, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Isole Vergini, Francia, Germania, Svizzera, UK e USA, accanto ai Sindaci che li hanno nominati ambasciatori delle Città e che svolgono attività culturali, di promozione e di cura nei loro Paesi esteri o che si stabiliscono nelle comunità del territorio metropolitano per fondere la loro cultura e contaminare il territorio provinciale di Roma.

“Abbiamo assistito ad un vero e proprio ricongiungimento culturale con personalità di spicco che amano il nostro territorio metropolitano e lo valorizzano nei loro Paesi di origine – ha dichiarato il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna che ha portato i saluti del Sindaco Roberto Gualtieri. Per noi questo progetto è essenziale per garantire continuità delle nostre tradizioni e dei principi umani che sono alla base della convivenza civile e anche per incrementare

Ai Town Ambassador è chiesto di promuovere il loro borgo, ma anche di andare a fare esperienze in quelli limitrofi per stimolare la permanenza di più giorni. La scelta dei sindaci ha seguito due linee: da una parte chi era partito ma aveva mantenuto legami, e dall’altra chi dall’estero è venuto ad investire nei nostri territori.

Il network dei nuovi Town Ambassador si sviluppa su due aree della provincia di Roma: la Valle dell’Aniene e i Monti Lepini. In questo ultimo territorio le dinamiche migratorie sono state molto forti e hanno portato alla creazione di vere comunità all’estero sul modello di quelle di molti paesi del sud Italia”.

Per la consigliera Delegata Alessia Pieretti che ha curato il progetto: “I Town Ambassador saranno impegnati in un programma di comunicazione sui social e diventeranno dei ‘mini-influencer’ del loro borgo. Molti dei Town Ambassador hanno espresso il desiderio di fare di più anche perché negli anni, guardando il loro paese con altre lenti e avendo portato amici a soggiornare per qualche tempo come turisti, sanno cosa potrebbe rendere il loro borgo ancora più attrattivo. Azioni che spesso non sono onerose ma che hanno bisogno di stimoli e sollecitazioni ai residenti.”

Hanno partecipato all’evento anche On. Fabio PORTA, Deputato della Repubblica Italiana, eletto nella

circoscrizione Sud America; On. Christian Diego DI SANZO, eletto nella circoscrizione Nord America.

I Comuni che hanno aderito al progetto sono: AGOSTA sindaco Massimiliano Valente, ANTICOLI CORRADO sindaco Francesco de Angelis. ARCINAZZO ROMANO sindaco Luca Marocchi. BELLEGRA sindaco Francesco Coculo. CANTERANO commissario Vittoria Cerni, CICILIANO sindaco Massimiliano Calore, CINETO ROMANO sindaco Massimiliano Liani, GERANO sindaco Danilo Felici, JENNE sindaco Giorgio Pacchiarotti, LICENZA sindaco Ilaria Passacantilli, MARANO EQUO sindaco Franco Tozzi, PERCILE sindaco Claudio Giustini, PISONIANO sindaco Enzo Aureli, ROCCA SANTO STEFANO sindaco Sandro Runieri, ROIATE sindaco Antonio Proietti, ROVIANO sindaco Mattia Folgori, SAMBUCI commissario Laura Mattiucci, VALLEPIETRA sindaco Flavio De Santis, CARPINETO ROMANO sindaco Stefano Cacciotti, COLLEFERRO sindaco Pierluigi Sanna, MONTELANICO sindaco Sandro Onorati e GAVIGNANO sindaco Ivan Ferrari