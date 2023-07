Anguillara, stasera una cena in stile rinascimentale

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗 𝐫𝐚𝐝𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐭𝐚̀ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚 (Via Doria D’Eboli 2, Anguillara Sabazia) e visita guidata agli affreschi del 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐁𝐚𝐫𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐎𝐫𝐬𝐢𝐧𝐢 a cura della 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐭𝐭.𝐬𝐬𝐚 𝐕𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨

Durante la cena, 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐧𝐨𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐈𝐚𝐧𝐧𝐢 ci intratterrà con racconti sull’illuminata corte di Isabella de Medici Orsini, signora di Bracciano e Anguillara, sposa di Paolo Orsini

Il menu e le usanze del banchetto che riporteremo in vita in questa serata unica ed eccezionale sono stati studiati con Sandra, autrice del raffinatissimo volume “𝐀𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐈𝐬𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞’ 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐎𝐫𝐬𝐢𝐧𝐢. 𝐑𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞”

𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐨 𝐙𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢, 𝐈𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐞𝐢 𝐞 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐢 daranno vita a Isabella e Paolo recitando passi dal loro scambio epistolare

Costumi di 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐑𝐨𝐬𝐚 @tonycreation2020

𝐏𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 ai numeri 06 9968468 – cell. 328 6076133

Euro 45 a persona tutto incluso

𝐂𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐞 𝐋𝐚 𝐑𝐢𝐬𝐭𝐨𝐠𝐚𝐭𝐭𝐚 si trova nel centro storico di Anguillara Sabazia (RM) sul lago di Bracciano, in Via San Salvatore 3 (Piazza del Comune)