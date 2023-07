Il maggio di Manziana ha celebrato la lettura e la creatività senza limiti

Anche quest’anno il Comune di Manziana, in quanto “Città che legge”, ha scelto di aderire alla campagna nazionale “Il maggio dei libri”, che ha l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave nella crescita personale, culturale e civile di una persona.

Il tema di questa edizione è stato “Se leggi sei forte”, perché è proprio leggendo che si è più al sicuro, difesi e armati di idee, reagendo e fronteggiando le avversità. “La forza delle parole”, “I libri, quelli forti…” e “Forti con le rime” sono i tre filoni che caratterizzano il tema.

Incontri di lettura, laboratori esperienziali, lettura interattiva, corsi di scrittura e presentazioni di libri, tutto questo è stato “Il maggio dei libri” che ha riscosso successo anche grazie alla campagna “Metti un libro alla finestra”, in cui gli organizzatori hanno invitato alla cittadinanza a partecipare all’iniziativa in modo diretto. Come? Esponendo il proprio libro del cuore alla finestra di casa, davanti un cancello, un portone, una vetrina, e scattandovi una foto da postare sui social, dimostrando che i libri e la lettura possono essere portati anche in contesti diversi da quelli tradizionali, così da intercettare anche coloro che solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi se stimolati correttamente.

La giornata conclusiva di questo mese così intenso si è tenuta sabato 27 maggio in Piazza Tittoni, durante una splendida giornata di sole, tra il fermento e l’allegria dei partecipanti. Scopo di questa chiusura è stato quello di mettere insieme due poli, apparentemente opposti: la scuola, da una parte, con il contributo creativo e volto al futuro dei giovani; e l’Associazione La banca del tempo, con i racconti di memorie passate.

Seppure l’iniziativa rappresenta un appuntamento consolidato nel tempo, è stata comunque la prima volta che tutti i sottoscrittori del patto per la lettura del Comune di Manziana vi hanno collaborato, riuscendo a creare un calendario così ricco di eventi, variegati e rivolti a tutta la cittadinanza senza limiti di età. La dimostrata sinergia per un obiettivo comune non è stata scontata: si gettano le basi per un futuro in cui il patto possa sperimentarsi, dando vita a iniziative e attività volte a promuovere i libri e la lettura, a tutti i livelli, sul territorio comunale.

Ma le iniziative non si fermano certo con la fine di maggio, la biblioteca comunale di Manziana continua a guardare al domani presentando il progetto “In cielo e in terra. Manziana legge” per il bando Città che legge 2022 del Cepell, di cui si attende l’esito della selezione. Il progetto si prefigge di legare la lettura al territorio di Manziana, tanto amato da Gianni Rodari. Inoltre, sempre in un’ottica di valorizzazione e celebrazione dello scrittore, una panchina letteraria dedicata a Rodari verrà installata a Manziana grazie al sistema bibliotecario Ceretano Sabatino, che ha deciso di investire su tutti i comuni del sistema bibliotecario finanziando l’acquisto di queste panchine.

È con l’avvento di giugno, invece, che la Biblioteca di Manziana entra nuovamente a far parte del Sistema OBR – organizzazione bibliotecaria regionale: per l’accesso sono richiesti alcuni requisiti specifici legati alle caratteristiche della sede, degli allestimenti, del patrimonio librario e della sua catalogazione, l’orario di apertura, la dotazione di adeguato personale. Ad oggi sono presenti nell’obr della Regione Lazio già 140 biblioteche, pubbliche e private, 8 Sistemi bibliotecari e 3 Sistemi integrati a prevalenza bibliotecaria. Questo riconoscimento permetterà alla biblioteca di Manziana di accedere a importanti canali di finanziamento, permettendone una maggiore valorizzazione.

L’attuale gestione bibliotecaria porta avanti l’importante eredità del precedente staff, una realtà consolidata e indubbiamente già efficiente, punto di riferimento sul territorio manzianese, proseguendo lungo una strada già tracciata su cui si stanno aprendo percorsi ricchi di opportunità per il futuro.