Municipio XV, molte le iniziative che “cominciano” dalla scuola

Tra tutela ambientale e transizione ecologica si ricerca il miglioramento

Non si può negare che viviamo in un periodo storico ricco di novità e che queste, positive o negative, derivino dalle scelte e dai cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi per cui, ultimamente, dopo aver osservato i risultati, si è deciso di affrontare seriamente la questione.

Tra queste una delle più importanti, anzi, fondamentale per la vita futura e di cui si sta parlando ormai da anni, è il cambiamento climatico.

Ogni paese ha deciso, o sta decidendo, come confrontarsi con le sfide che questo processo sta lanciando.

Il municipio XV di Roma, da tempo, sta portando avanti progetti atti a proteggere l’ambiente per le future generazioni.

L’anno scorso, per esempio, dal 19 al 22 settembre sono stati organizzati quattro appuntamenti, con la collaborazione di alcune scuole del territorio: l’Amaldi dell’istituto IC Cassia 18.700 di La Storta, la Ferrante Aporti dell’IC Nitti al Fleming, l’Angelini dell’IC Biagi a Cesano e il Plesso Brembio dell’IC Brembio a Prima Porta, per la sperimentazione di “zone scolastiche” con la pedonalizzazione temporanea di alcune aree a loro vicine.

Tutto ciò per promuovere l’uso del trasporto pubblico e collettivo e limitare il più possibile l’utilizzo dei mezzi privati.

Sempre da una scuola nasce “Bike to School”, ovvero un progetto elaborato dalla classe 2E dell’IC Lucio Fontana di Labaro per incentivare la mobilità sostenibile del quartiere.

Tra gli altri progetti, che sono stati portati avanti dal XV, c’è quello con Enel X Way che costituisce l’opportunità di creare una collaborazione fattiva e concreta che permetterà al Municipio, e ai suoi cittadini, di andare verso una mobilità sempre più sostenibile, rendendo, di fatto il territorio ancora più “green”.

Un altro accordo, che risulterà benefico, è quello con la Alcotec SpA, una società di ingegneria che si occupa della gestione e dello sviluppo del processo progettuale, con cui si avvieranno dei programmi di cooperazione atti a promuovere progetti di mobilità sostenibile e interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

E’ necessario sottolineare, comunque, che i cittadini sono sensibili riguardo questa tematica e sono sempre pronti a proporre dei progetti ai membri della Giunta municipale dimostrando, così, che il nostro è un territorio pieno di risorse e di idee su come sfruttarle al meglio per migliorare e per creare una Roma sostenibile e capace di essere un esempio.

Claudio Colantuono