Cinemando, successo a Sabaudia l’evento che ha celebrato le maestranze dell’audiovisivo

Sabaudia e il cinema hanno un rapporto speciale. E lo si è visto da ultimo per la grande partecipazione di pubblico all’evento Cinemando, dedicato alle maestranze dell’audiovisivo. «Sono veramente felice per questa tre giorni. Il successo del festival, davanti e dietro le quinte, è stato testimoniato dalla partecipazione entusiasta del pubblico che ha affollato la piazza del comune di Sabaudia. La passione per il cinema si è trasformata in una vera e propria celebrazione» così Moira Capotosti, che ha ideato e diretto la rassegna, supportata da Media Fenix Group, in collaborazione con Alfiere Productions.

Ogni giorno un focus sui vari segmenti che compongono la settima arte: doppiaggio, post produzione, serialità. Numerosi gli ospiti, da Francesco Pannofino, Michela Andreozzi, Paola Minaccioni, Ivana Lotito, Fioretta Mari, Christian Marazziti, Dario Bandiera e Morena Gentile, alle star delle serie Giuseppe Pirozzi di “Mare Fuori”, Pietro Sparvoli e Mattia Carrano di “Prisma”, Marina Tagliaferri di “Un posto al Sole”e Biagio Venditti di “Di4ri”, fino ai doppiatori Emanuela Rossi, Alex Polidori e Manuel Meli, presentati sul palco da Eleonora De Angelis, Francesco Pezzulli, Claudia Conte, Renzo Di Falco e Monica Volpe.

Tra i momenti più apprezzati quello dei doppiaggi in diretta, che hanno permesso al pubblico di vivere l’emozione del dietro le quinte, mentre attori e doppiatori professionisti hanno dato vita a personaggi iconici sul palco. «Questa fusione tra il mondo reale e quello cinematografico ha creato un’esperienza unica e coinvolgente, in cui il pubblico si è sentito parte integrante della magia del cinema», ha aggiunto la Capotosti.

Anche le esibizioni musicali hanno aggiunto un tocco di ritmo e melodia al festival, offrendo spettacoli che hanno catturato l’attenzione di tutti i presenti. I cortometraggi proiettati hanno mostrato la creatività e il talento dei registi emergenti, offrendo uno sguardo su storie innovative e coinvolgenti. «Spero che l’Amministrazione sia rimasta soddisfatta quanto noi e possa darci una nuova opportunità la prossima estate per continuare ad emozionare il pubblico di questa meravigliosa città. Ringrazio ancora il Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, il vice Sindaco e Assessore al turismo e Cultura, Giovanni Secci e tutta l’Amministrazione Comunale», ha concluso la direttrice artistica di Cinemando.

Il tutto supervisionato da un Comitato d’Onore composto dal presidente del CONI Giovanni Malagò, dal Professor Luigi Tivelli, dall’attore e doppiatore Francesco Pannofino, dalla giornalista Gloria Satta e da Alessandro Loprieno, Founder & CEO di WeShort.