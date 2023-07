L’importanza del “Fare ambiente”, il valore dei particolari

L’incontro con la cittadinanza permette di conoscere meglio il lavoro svolto

Fare ambiente incontra la cittadinanza ad Anguillara Sabazia. Aprono il presidente, Andrea Mariani e la vice Paola Micocci, facendo una vera e propria presentazione dell’associazione “Fare ambiente”, in particolare del gruppo di guardie ecozoofile attive sul territorio e del “laboratorio verde”. È importante sapere quali sono le attività svolte dai volontari per la tutela dell’ambiente e degli animali; uno degli obiettivi è proprio l’informazione e la formazione di cittadini consapevoli e sensibili attraverso attività didattiche sul tema “educazione ambientale”, ma anche formare nuove leve attraverso la collaborazione con altre associazioni locali ed enti del terzo settore.

Un evento per raccontare, condividere esperienze e consigli utili; come si diventa guardia ecozoofila? Quali requisiti sono previsti? Come vengono gestite le emergenze? Queste sono soltanto alcune delle domande poste dai presenti, dopo aver assistito a una breve presentazione diacronica dei diversi enti che si sono occupati, in Italia, della tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Presenti anche il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, che ha ringraziato tutti i volontari per il lavoro costante, ribadendo l’importanza della formazione e dei progetti nelle scuole; il vicesindaco Paola Fiorucci (con delega ai servizi sociali) e l’assessore con delega a sicurezza, legalità, protezione civile e centri anziani Maria Messenio. Il gruppo comunale di protezione civile, l’avvocato Francesco Pizzorno; Sergio Manciuria, che ha ricordato quanto sia prezioso il contributo dei volontari, e Daniela Gasperini, che ha concluso con una citazione di Emile Zola: “Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà”.

Il messaggio finale, in chiusura dell’evento è stato che “Insieme si può”; è vero che in caso di emergenze possono sorgere problemi di competenze per quanto riguarda la tutela della fauna selvatica, (prelievo, spostamento, ricovero e cura) ma far parte di una squadra significa anche poter contare gli uni sugli altri, proprio come una grande famiglia, dove alla base di tutto ci sono rispetto e amore.

Claudia Soccorsi