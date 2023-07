Città metropolitana e il lago in festa, la giornata dedicata al lago di Bracciano

Per tutta la giornata di domenica 2 luglio, si sono tenute numerose iniziative tra Bracciano, Trevignano e Anguillara per festeggiare l’inizio della stagione balneare sul Lago di Bracciano e la ripartenza della Motonave Sabazia II, ferma per due anni a seguito dell’abbassamento delle acque del lago e dei conseguenti danni subiti. Presenti alla conferenza stampa a bordo della Motonave Sabazia II i Consiglieri della Città metropolitana di Roma Capitale Rocco Ferraro e Manuela Chioccia, il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, il Sindaco di Trevignano Romano Claudia Maciucchi e l’Assessore a lavori pubblici e Turismo di Anguillara Sabazia Christian Calabrese.

“Una giornata che ha visto una grande partecipazione di cittadini e turisti, che immaginavamo di vivere diversamente ma che, per la tragedia accaduta pochi giorni fa, ha visto per rispetto la rimodulazione di alcune attività. Un momento che ha sancito ufficialmente il passaggio di consegne tra il Presidente uscente del Consorzio del Lago di Bracciano Renato Cozzella e il neo eletto Francesco Pizzorno, cui spetterà il compito di proseguire quanto fin qui fatto e di portare avanti le tante iniziative e attività che vedono tutte le istituzioni, i Comuni e la Città metropolitana, in piena unità di intenti per restituire nuova linfa all’economia e al turismo di quest’area meravigliosa, intorno alla perla naturale del lago di Bracciano. All’inizio del nostro mandato abbiamo incontrato intorno al lago tanta voglia di rinascita, sentita a 360 gradi, da tutti i rappresentanti, di ogni colore politico. Con un grande lavoro condiviso, abbiamo posto le basi per la ripartenza. Ora ci sono le condizioni politiche, economiche, sociali e culturali per valorizzare quest’area e ampliarne la conoscenza e le opportunità di sviluppo”.

Rocco Ferraro, Consigliere delegato Ambiente Città metropolitana di Roma Capitale.

“La Città metropolitana finalmente torna a svolgere quel ruolo essenziale di servizio ai Comuni del territorio. Investire sullo sviluppo e il recupero del territorio significa lavorare su tutti i fronti, in una visione strategica complessiva. Le infrastrutture sono fondamentali per rilanciare il turismo del lago. Sono già iniziati i lavori di sistemazione che interesseranno complessivamente 33 km della SP Braccianese, e che si svolgono nelle ore notturne per evitare disagi a cittadini e turisti, così come sono previsti altri interventi sulle provinciali Anguillara-Vigna di Valle e Sacrofano Cassia. Sulla viabilità stiamo recuperando un gap di anni per la manutenzione e la messa in sicurezza dei circa 2000 km di strade provinciali di nostra competenza. Ora è il momento di tornare a esercitare quella funzione di sostegno, supporto e collaborazione che la Città metropolitana, così come un tempo la Provincia, deve e vuole tornare a svolgere”.

Manuela Chioccia, Consigliera delegata Viabilità e Mobilità Città metropolitana di Roma Capitale.